الراجل العسل ... أحمد صلاح حسني يهنئ شيكو بعيد ميلاده

هنأ الفنان احمد صلاح حسني النجم شيكو بعيد ميلاده الــ 40، عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".





ونشر أحمد صلاح حسني صورة لشيكو وعلق قائلًا "كل سنه وانت طيب يا راجل يا عسل"





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وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.