بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

كشف الفريق الطبي، المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة مباشرة، اليوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.





وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.





وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".





وتابع: "نحن متفائلون، ويجب أن نوضح أن لديه الكثير من العمل لإنجازه وهو يقوم بهذا تالعمل فعلا".





وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية أن نائب الرئيس مايك بنس سيواصل أنشطة الحملة نيابة عن ترامب، بعد إصابة الأخير وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.



