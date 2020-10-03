AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:53 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمد عثمان

كشف الفريق الطبي، المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة مباشرة، اليوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.


وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.


وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".


وتابع: "نحن متفائلون، ويجب أن نوضح أن لديه الكثير من العمل لإنجازه وهو يقوم بهذا تالعمل فعلا".


وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية أن نائب الرئيس مايك بنس سيواصل أنشطة الحملة نيابة عن ترامب، بعد إصابة الأخير وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.


ونشرت شبكة "CNN" الأمريكية تقريرا مقلقا عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يكشف خطورة حالته ومعاناته من صعوبة فى التنفس.

ونقلت "CNN" على لسان مستشار ترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، و"الوضع خطير".
Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم إصابته بكورونا.. البيت الأبيض: ترامب سيواصل أداء مهامه

بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. الحكومة الفرنسية: الفيروس لا يستثني أحدا

الكرملين يكشف محتوى رسالة بوتين إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

ردود فعل دولية واسعة بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. زعماء العالم يدعمون الرئيس الأمريكي

ترامب يغرد من المستشفى: أنا بصحة جيدة

طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تمزيق صورة الهارب محمد علي وضربها بالاحذية.. نجل وفاء عامر يكشف تفاصيل فيديوهاته على تيك توك.. مدبولى يشارك فى التوقيع على اتفاق السلام بالسودان

أحمد شوبير:‏ ريال مدريد في طريقه إلى شهر مأساوي.. لهذا السبب.. شاهد

شاهد.. صابرين تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

رانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهد

لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس..مهند عماد : اختياري لمناقشة التنمر كان بمشاركة مع زملائي

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد تصريحات والد الحكم.. مصدر يكشف موقف عقوبة فرجاني ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟