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زاهي حواس يعلن مفاجأة: اكتشاف الآلاف من التوابيت داخل آبار سقارة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:48 م
زاهي حواس
زاهي حواس
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور زاهي حواس: إن الاكتشاف الأثري الذي أعلن عنه اليوم كبير جدا؛ موضحا أن هناك الآلاف من المومياوات التي سوف يتم اكتشافها في المستقبل. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامية «عزة مصطفى»،: « المنطقة التي تم فيها الاكتشاف اسمها أبواب القطط، لان بها الآلاف من القطط المحنطة»؛ مشيرا إلى أن العالم كله يتحدث اليوم عن الكشف الأثري العظيم.

أكد حواس، أن أسم مصر تصدر الصحف العالمية؛ وسوف يتم اكتشاف الآلاف من التوابيت داخل آبار سقارة قريبا؛ مرددا: «يكفي أن مصر تتصدر العالم في الاكتشافات الاثرية». 

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، والذي تم التوصل إليه من خلال حفائر البعثة المصرية خلال الأسابيع الماضية، ويتمثل الكشف الأثري الجديد أبار عميق للدفن تحتوي في عدد من التوابيت التي يتم فتحهم لأول مرة منذ 2500 عام.

وفي هذا الإطار وجه دكتور خالد العناني وزير الآثار سفراء مختلف الدول في مصر لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الكسف الأثري الجديد.

يعد اكتشاف توابيت سقارة هو الاكتشاف الأضخم منذ اكتشاف خبيئة العساسيف بشهر أكتوبر 2019.
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