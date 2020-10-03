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مصطفى الوزيري يسرد تفاصيل جديدة عن اكتشاف توابيت سقارة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:54 م
مصطفي الوزيري
مصطفي الوزيري
عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف توابيت سقارة المكتشفة حديثًا والتي نجحت حفائر البعثة المصرية في اكتشافها خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامية «عزة مصطفى»، «الكشف الأثري الجديد عبارة عن مجموعة توابيت تعود للأسرة الـسادسة والعشرين، وعمرها الزمني يتخطي 2500 سنة، ويشمل الاكتشاف 59 تابوتا حتى الآن».

وأوضح وزيري، أنه تم كشف بعض اللقى الأثرية والتمائم وتمثال من البرونز على هيئة الإله نفرتوم لشخص يدعى باديامون الذي يعود للأسرة الـ 26».

وأضاف وزيري،  أن العالم كله يتحدث اليوم عن الكشف الأثري العظيم وأسم مصر تصدر الصحف العالمية؛ وسوف يتم اكتشاف الآلاف من التوابيت داخل آبار سقارة قريبا.

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، والذي تم التوصل إليه من خلال حفائر البعثة المصرية خلال الأسابيع الماضية، ويتمثل الكشف الأثري الجديد أبار عميق للدفن تحتوي في عدد من التوابيت التي يتم فتحهم لأول مرة منذ 2500 عام.

وفي هذا الإطار وجه دكتور خالد العناني وزير الآثار سفراء مختلف الدول في مصر لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الكسف الأثري الجديد.

ويعد اكتشاف توابيت سقارة هو الاكتشاف الأضخم منذ اكتشاف خبيئة العساسيف بشهر أكتوبر 2019.
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