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رياضة

عبدالله السعيد يسجل الهدف الثالث لـ بيراميدز بعد خطأ فادح من حارس مصر المقاصة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:55 م
عبدالله السعيد من
عبدالله السعيد من مباراة اليوم
حسن العمدة
أحرز فريق بيراميدز الهدف الثالث ليوسع الفارق امام نظيره مصر المقاصة لتكون النتيجة 3-1 ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف بيراميدز الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق عبدالله السعيد بعد تمريرة خاطئة من حارس مرمى فريق مصر للمقاصة محمود حمدي قابلها قائد بيراميدز برأسية سكنت الشباك.


وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق جون انطوي بعد خطأ قاتل من دفاعات فريق مصر للمقاصة في إبعاد الكرة فضغط إيرك تراوري بشكل جيد واستخلص الكرة ثم مررها إلى جون انتوي المتمركز في منتصف منطقة الجزاء والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق محمد فاروق بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بقدمه اليسري لتمر من تحت اقدام حارس مرمي مصر المقاصة .

وتمكن فريق مصر المقاصة من تقليص الفارق فى الدقيقة 54 عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء


ويحتل فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، بينما يحتل مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .

وجاء التشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر - ولفريد كانون 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فاروق - محمود حمادة - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - عمر العيوني

وخرج من قائمة المباراة، المدافع أحمد أيمن منصور.

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