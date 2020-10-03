محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

أُثيرت في الساعات القليلة الماضية الشائعات عن إصابة محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يأتي ظهور صلاح عبر فيسبوك بعد دقائق من انتشار شائعة إصابته بمرض فيروس كورونا للرد عليها بعدما