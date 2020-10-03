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رياضة

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:15 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
يسرى غازى
نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطني صورتين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر خلالها في إعلان عن أحدث أجهزة الهاتف المحمول.

يأتي ظهور صلاح عبر فيسبوك بعد دقائق من انتشار شائعة إصابته بمرض فيروس كورونا للرد عليها بعدما أُثيرت في الساعات القليلة الماضية الشائعات عن إصابة محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن برينس ماركوس نشر الشائعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر مؤكدًا أن اللاعب يخضع للعزل الطبي وينتظر الخضوع لاختبار ثاني.

المقلق فى الأمر أن برينس ماركوس المشجع فقط لـ ليفربول يتم متابعته بواسطة الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر، كما أن إعلان إصابة ساديو ماني بـ فيروس كورونا سبقه تأكيدات من أشخاص عاديين ليسوا مصادر أن اللاعب السنغالي أُصيب بالمرض. 

وحسب البروتكول الموضوع من رابطة البريميرليج فأن النادي الذي يضم بين صفوفه إحدى الحالات المصابة بالفيروس هو فقط المخول بالإعلان عن ذلك، ونادي ليفربول لم يعلن عن إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا حتى الآن.

يذكر أن نادي ليفربول يملك بين صفوفه لاعبين مصابين بفيروس كورونا وهما ساديو ماني وتياجو ألكانتارا.

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد
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