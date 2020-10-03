التعاون الدولي: برنامجنا مع الأمم المتحدة نحو التنمية المستدامة نجح في مواجهة تداعيات كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، نجاح برامج التعاون المشتركة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر طوال الفترة الماضية، في تعزيز أطر التعاون المشترك وتنفيذ برامج تتعلق بكافة أهداف التنمية المستدامة.
وقالت في تصريحات لها، إن ذلك تم من خلال عدد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها، في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة لدفع جهود الحكومة لمكافحة كورونا، فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية والريفية والألبان، والمدارس الذكية في صعيد مصر، مطالبة بضرورة عرض الشراكات التنموية الناجحة التي تمت بين مصر والأمم المتحد في كافة المحافل الدولية.
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وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي عملت بشكل حثيث مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير كافة أوجه الدعم للجهود التي تقوم بها الحكومة للخروج من أزمة جائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
أسبوع حافل لوزارة التعاون الدولى.."المشاط" تعرض جهود الوزارة وأنشطتها أمام الرئيس وتلتقي السفيرين الكوري والأوكراني.. وتعلن شراكات تنموية بـ 250 مليون دولار
أسبوع حافل لوزارة التعاون الدولى.."المشاط" تعرض جهود الوزارة وأنشطتها أمام الرئيس وتلتقي السفيرين الكوري والأوكراني.. وتعلن شراكات تنموية بـ 250 مليون دولار
ولفتت «المشاط» إلى رؤية وزارة التعاون الدولي لتقوية الشراكات مع مختلف شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق تعاون فعال نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك في إطار دور وزارة التعاون الدولي طبقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 2014.
وأكدت: تطلعت إلى مزيد من التعاون والشراكات مع منظمة الأمم المتحدة، موضحا أن العلاقات مُتعددة الأطراف من خلال المشاركة الشاملة هو السبيل الوحيد لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مُستدام وقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 .