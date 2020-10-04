فتة الحمص من المأكولات المشهورة في بلاد الشام وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

ويُقدم الحمص في بلاد الشام كوجبة إفطار عائلية ، خاصة في الأعياد والمناسبات ، أو يقدم كفاتح مقبلات مع وجبات أساسية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وهناك العديد من الطرق لعمل وصفة فتة الحمص ، وهي تختلف من بلد إلى آخر وحتى من مدينة إلى أخرى. وهي وجبة غنية جدا بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وكذلك الألياف والبروتينات.



وصفة فتة حمص باللحمة

مكونات

- 4 أرغفة خبز "صغيرة الحجم" مقطعة إلى مربعات صغيرة

- علبة حمص أو (250 جرام حمص مفروم مسلوق)

ملعقة صغيرة كمون

2 عصير ليمون

حبة فلفل حار ومقطعة

نصف كوب طحينة

نصف كوب ماء

- ربع كيلو لحم عجل مقطع (اختياري)

نصف كوب زيت زيتون أو حسب الحاجة

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

- بقدونس للتزيين.

- ملعقتان من المكسرات

- ملح للتذوق.

طريقة

أولًا: اصنع طبق الحمص كالمعتاد ، أو تحقق من طريقة عمل وصفة الحمص على موقعنا.

ثانيًا: اطبخ اللحم

نضع القدر على النار ونضيف 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في القدر على نار متوسطة وبعد تسخين الزيت نضيف شرائح اللحم المتبل بالملح والفلفل ونقلبها مباشرة وبعد دقيقتين نخفض الحرارة الى يُطهى اللحم على نار خفيفة.

بعد أن ينضج اللحم ، أضيفي المكسرات وقلبي لمدة دقيقتين أو ثلاث ، ثم ضعي اللحم جانبًا.

طريقة تحضير وصفة فتة الحمص:

أولًا: نضع مربعات الخبز في صينية ، ونضعها في الفرن حتى يصبح الخبز مقرمشًا .. بعد إخراج الخبز من الفرن ، نضعه في طبق كبير ، ويضافون إليه بعض الماء الساخن. واتركيه لمدة دقيقتين حتى يمتص الخبز الماء.

ثانيًا: نضيف كمية الحمص للخبز ونخلطهم معًا.

ثالثًا: نضع اللحم والمكسرات والبقدونس ويكون الطبق جاهزًا للتقديم.

ملحوظة: قدم بجانب هذا الطبق الزبادي وسلطة الحمص والطحينة. إذا كنت تفضل وصفة فتة الحمص الحارة. نضيف بعض الفلفل الأخضر الحار المفروم فوق الطبق.

فتة حمص باللبن

مكونات

2 كوب حمص مسلوق

4 أرغفة من الخبز العربي ، مقطّعة إلى مكعبات

1 كوب زبادي

نصف كوب صنوبر محمص

3 فصوص ثوم مهروسة

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

4 ملاعق كبيرة طحينة

75 ملليغرام من المارجرين أو ربع كوب زيت

ملح للتذوق

طريقة:

ضعي قطع الخبز في صينية ، وضعيها في الفرن حتى تحمص وتكتسب اللون الذهبي.

في قدر على النار ، ضعي الحمص مع كوبين من الماء ، اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة حيث يمتص الحمص معظم الماء ، ثم أضيفي الملح وأزيلي القدر عن النار.

في وعاء ، اخلطي الزبادي جيدًا مع الثوم والكمون وعصير الليمون والطحينة والملح.

افردوا الخبز في قاع طبق التقديم ، ثم ادهنوا الحمص الساخن ثم خليط الزبادي .

سخني السمن وأضيفيه فوق خليط الزبادي.

للزينة: تزيين الوصفة بالصنوبر وبعض البقدونس المفروم ، تقدم مع خبز مقرمش إضافي.

الوصفة الثالثة: فتة حمص باللحم سورية - وصفات