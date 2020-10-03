يمكنني الخروج الآن وسأهزم كورونا.. ترامب يتحدث عن حالته الصحية

خلال محادثة هاتفية من داخل مستشفى والتر ريد، أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صديقه وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني أنه فى صحة جيدة ويمكنه الخروج، وذلك عقب أنباء عن تدهور صحة ترامب على خلفية إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك





وقال جولياني الذي تربطه بترامب صداقة ممتدة لنحو 30 عاما "إذا كان بإمكانك الحكم من خلال الطريقة التي يتحدث بها.. فقد بدأ وكأنه دونالد ترامب من طراز عتيق".





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وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن بيان أملاه ترامب على جولياني، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه يشاهد الأنباء حول تأخر حالته الصحية.





ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله لجولياني "أشعر أنني أستطيع الخروج من هنا الآن.. لكنهم يخبروني أنه دائما ما يكون هناك خطوة للوراء مع هذا المرض.. لكنني أشعر أنني أستطيع الخروج والقيام بفعالية جماهيرية".





وقال ترامب لصديقه "أنا رئيس الولايات المتحدة.. لا أستطيع حبس نفسي في غرفة..كان علي أن أواجه الفيروس حتى يتوقف الشعب الأمريكي عن الخوف منه ونتمكن من التعامل معه بمسؤولية".





وتابع ترامب "لقد أحرزنا تقدما هائلا في علاج هذا المرض.. معدلات الوفيات منخفضة للغاية مقارنة ببدء تفشي الوباء.. سأتغلب على هذا".





وأضاف الرئيس الأمريكي "بعد ذلك سأكون قادرا على أن أبين للناس أنه يمكننا التعامل مع هذا المرض بمسؤولية لكن لا ينبغي لنا أن نخاف منه".





وأردف "إذا كنت تعاملت مع الأمر بأي طريقة أخرى لحدث مزيدا من الذعر والمزيد من الخوف لدى الشعب الأمريكي".





وأكد ترامب أن إدارته تحقق تقدما كبيرا في التعامل مع هذا الوباء، مع إحراز تقدم في الاقتصاد أكثر مما توقعه أي شخص.





وفي وقت سابق كشف الفريق الطبي، المتابع لحالة ترامب، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.



