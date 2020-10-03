سيزا يحسم جدل اقتراب فايلر من قيادة بيراميدز بعد الرحيل عن الأهلي

تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة عرض الأهلي عليه تولي المسئولية الفنية خلفًا لفايلر وحتى نهاية الموسم والبطولة الإفريقية.





وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا على علم بكل اللاعبين في الأهلي ولدي الخبرة الكاملة عن الفريق والأهلي لم يعرض علي قيادة الفريق حتى نهاية مباريات دوري أبطال إفريقيا".





وتابع: "الحديث عن تعاقد فايلر مع بيراميدز حتى الآن مجرد شائعات ولا يوجد مفاوضات رسمية معه".





وعن قبوله عرضًا من النادي السماوي حال تلقيه عرضًا منهم، شدد: "أنا الآن لا أعمل ومستعد للعمل في أي نادي بشرط أن يكون العرض مناسبًا".





واعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة تم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الاحد على استاد القاهرة.



