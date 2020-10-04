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رياضة

ديفيد سيزا: أوصيت فايلر بعودة صالح جمعة للتدريبات لهذا السبب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة توسطه لعودة صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، إلى تشكيل الأهلي من جديد.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بعد عودة التدريبات عقب كورونا؛ كان فايلر في إجازة، وأنا من كنت أتولي قيادة التدريبات بدلا منه".

وتابع: "لم أطلب الاعتماد على صالح جمعة فقط ولكن تحدثت بشأن جميع اللاعبين وكان من ضمنهم صالح جمعة".

وأوضح: "لاحظت إلتزام صالح جمعة في التدريبات ، ونقلت ذلك إلى فايلر، وهو كان قراره هو الآخر".

كما تحدث ديفيد سيزا،، عن أسباب رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، عن صفوف الفرق في يناير.

وأكد ديفيد سيزا : "المدير الفني له حق القرار ورأيه في رحيل أي لاعب عن الفريق ويجب احترام وجهة نظره الفنية".

وتابع: "فايلر يرى أن هناك لاعبين في مركز المهاجم أفضل من أزارو وهم مروان محسن وأجايي وآليو بادجي".
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