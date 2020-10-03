هاشتاج تحدى الكمامة يتصدر تويتر للتوعية بالوقاية من ‎فيروس كورونا

تصدر هاشتاج "تحدى_الكمامة" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد اعلان الصفحه الرسمية لموقع التدوينات "تويتر" إطلاق تحدي جديد له لمكافحة فيروس كورونا، لتشجيع جميع المستخدمين للتطبيق في الشرق الأوسط على ارتداء الكمامة في محاولة منهم لمكافحة جائحة كورونا.

ونشر "تويتر"، تغريدة له، قال فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمي لمواجهة الجائحة، نطلق #تحدى_الكمامة لنشر الوعى.. #ارتدى_الكمامة وشارك التحدي باستخدام وسم #تحدى_الكمامة".



وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:



‏خطر ‎#كوفيد_19 لم ينته.. لحمايتكم وحماية مجتمعكم وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حافظوا على ارتداء الكمامة وغسل يديكم بمطهر كحولي أو بالماء والصابون بإستمرار، وترك مسافة تباعد كافية. ‎#تحدي_الكمامة | ‎#البس_كمامة



‏‎#ترامب رئيس ‎#الولايات_المتحدة أصيب ب ‎#فيروس_كورونا ‎#Covid_19 يعني بالعربي كده مافيش حد كبير على ال ‎#كورونا فخذوا حظركم وارتدوا الكمامه‎#تحدي_الكمامه



‏صحتك أمانة ‎#تحدي_الكمامة ‏اوعي الفيروس يا عم الحج ‎#تحدي_الكمامة



‏‎#تحدي_الكمامة احمى نفسك احمى بلدك‏ كلنا لازم نشارك ومحدش يتسهون ‎#تحدي_الكمامة



‏لا تبقى بالبيت اطلع ومارس حياتك



بس لا تترك الكمامة ‎#تحدي_الكمامة



كت تويت خليك گد التحدي



‏خليك ايجابى ‎#تحدي_الكمامة



‏حافظ على نفسك واحمى بلدك واهلك‎#تحدي_الكمامة



‏اول مرة اكون مبسوطة من تحدي ‎#تحدي_الكمامة



‏مش هتخسر اى حاجة لو لبستها ‎#تحدي_الكمامة



أيد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحملة التي أطلقها تويتر تماشيا مع التوجه العالمى لمواجهة جائحة كورونا بعنوان تحدى الكمامة لنشر الوعى.







وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن هذه الحملة جيدة جدا وخصوصا مع قرب انتخابات مجلس النواب والتجمعات المتوقع حدوثها، فموقع تويتر يشارك به الملايين من المواطنين ووجود حملة مثل تحدى الكمامة سيخلق نوع جديد من التوعية للمواطنين.













وأشار عضو مجلس النواب، الى أن فيروس كورونا لا يزال موجودا وبقوة وخير دليل على ذلك إصابة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته وينبغى أن يلتزم جميع المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.













أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن كيفية ارتداء الكمامة، بالطريقة الصحيحة، التي تقلل انتقال عدوى فيروس كورونا بعد ظهور تحدي الكمامة.







وأوضحت الوزارة، أربع خطوات لارتداء الكمامة جاءت كالتالي:







تنظيف اليد بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.







مسك الكمامة من الجانبين ووضعها على الأذن.







تأكد من تغطية الأنف جيدا بالكمامة.







سحب الجزء السفلي من الكمامة وتغطية منطقة الذقن.











خطر #كوفيد_19 لم ينته.. لحمايتكم وحماية مجتمعكم وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حافظوا على ارتداء الكمامة وغسل يديكم بمطهر كحولي أو بالماء والصابون بإستمرار، وترك مسافة تباعد كافية. #تحدي_الكمامة | #البس_كمامة #WearAMask — *هانئ* (@Hani_Arabian) October 3, 2020