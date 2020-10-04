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رياضة

عطل فني يضرب قناة نادي الزمالك

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
أحمد جمال مقدم برنامج
أحمد جمال مقدم برنامج زمالكوي
حسام الحارتي
حدث عطل فني بقناة نادي الزمالك خلال تقديم الاعلامي أحمد جمال حلقة السبت من برنامج "زملكاوي".

ويجرى العمل الآن بقناة الزمالك على حل العطل خلال دقائق قادمة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة.

يأتي هذا  على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت  قيادته والثانيه  تحت قيادة مدحت عبدالهادي مدرب الفريق.

وحرص باتشيكو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مواجهة سموحة، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية خلال المران.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة سموحة، المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الإسماعيلية، بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
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