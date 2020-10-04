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رياضة

سيزا: اللاعب الأجهز وراء رحيل حسام عاشور عن الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن أسباب رحيل حسام عاشور، قائد ولاعب وسط النادي الأهلي سابقًا.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام عاشور واحد من عظماء النادي الأهلي ويجب توجيه الشكر له".

وتابع: "هناك لاعبين أجهز ويجب تواجدهم في الفريق رغم أن عاشور لاعب قائد وعظيم، أمثال عمرو السولية وديانج وحمدي فتحي.. وقرار اعتزاله هو أمر يخصه وقرار شخصي منه".

كما تحدث ديفيد سيزا، عن الصفقات الجديدة وموقف المعارين التي حددها الجهاز الفني لفايلر قبل الرحيل.

وأكد ديفيد سيزا: "هذه الأمور شخصية وداخلية لا أحب الحديث عنها أحتراما للنادي الأهلي".

وتابع: "جهزنا قائمة بطلباتنا للأهلي واتخذنا قرارا بعودة محمد شريف وأكرم توفيق فهم ثنائي جيد ولكن لن أكشف عن الصفقات التي طلبناها احتراما للنادي الأهلي".

على الجانب الآخر أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء امس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن  ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة  المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاحد على استاد القاهرة.

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