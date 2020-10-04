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أخبار العالم

بايدن يستغل إصابة ترامب بـ كورونا في سباق الانتخابات الرئاسية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن منافس الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية، الديمقراطي جو بايدن، يعتزم المضي قدما في حملته الانتخابية بعد إصابة ترامب والعديد من الأشخاص في الدائرة المقربة منه بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر المطلع أن بايدن سيخضع بشكل متكرر لاختبار كورونا في كل مرة يسافر فيها.

وفي أوائل سبتمبر، قالت نائبة مدير الحملة كيت بيدينجفيلد للصحفيين في مكالمة صحفية إن بايدن يخضع للاختبار على أساس أسبوعي، لكن ذلك انتعش مع زيادة سفره في الأسابيع الأخيرة، وأعلن نائب الرئيس السابق مؤخرًا أنه كان نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان ترامب تشخيصه - وبعد أيام من مشاركة الاثنين مرحلة للمناظرة الرئاسية الأولى.

بعد حضور قداس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير يوم السبت، قال بايدن للصحفيين إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا مرة أخرى صباح الأحد، بعد يومين من سفره إلى جراند رابيدز بولاية ميشيجان.

ووضعت منصات بايدن وترامب على بعد 12 قدمًا و 8 بوصات خلال مناظرة ليلة الثلاثاء، وفقًا لمصدر مطلع على إعداد المناظرة.

وقال مسؤول كبير في حملة بايدن كان مع نائب الرئيس السابق في المناظرة إنه لم يكن هناك اتصال من حملة ترامب أو البيت الأبيض لتنبيه حملة بايدن من الكشف المحتمل عن إصابات بكورونا. قال ذلك المسؤول إن حملة بايدن تعتقد أنه لا يوجد الكثير من المخاطر لأننا "لم نكن قريبين منهم قط".

يعتقد مساعدو الحملة أنهم طوروا خلال الأشهر القليلة الماضية وصفة فعالة لعمل الحملات بأمان، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والفعاليات الأصغر، وهم ينوون الاستمرار في هذه الممارسات.

ومن المقرر أن يسافر بايدن وزوجته جيل إلى جنوب فلوريدا يوم الاثنين. ومن المقرر أن يزور بايدن، الخميس، ولاية أريزونا، في أول زيارة له إلى ولاية ساحة المعركة، برفقة شريكته في الانتخابات كنائب للرئيس كامالا هاريس.
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