الإدارية العليا تحيل طعن ضياء الدين داوود على حكم استبعاده من الانتخابات للموضوع

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من النائب البرلماني السابق ضياء الدين داود على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020، وإحالته لدائرة الموضوع بجلسة الأحد.





وتقدم ضياء الدين داود، طعنا، أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد صدور حكم ضده باستبعاد ترشحه في الانتخابات، لعدم تقديمة إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.





وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما مساء السبت، باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.





