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رياضة

#قناة_الزمالك خط_أحمر .. الجمهور يدعم قناة النادي بعد فصل الإرسال

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
رنا اشرف
تصدر هاشتاج #قناة_الزمالك_خط_أحمر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب دعم جماهير نادي الزمالك لقناة ناديهم.

ودشن جمهور نادي الزمالك الهاشتاج بعد انقطاع إرسال القناة من القمر الصناعي، ولكن سرعان ما عاد الإرسال مرة أخرى من جديد.


وتفاعل عدد كبير من مشجعي نادي الزمالك مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم: 

الناس كلها بتسأل على القناة وزى ما تكون حتة منهم، فعلا والله جمهور الزمالك عظيم بحبه واخلاصه لناديه.

احسن قناة في مصر.. يكفي انها قناه الزمالك.

يا بتوع القمر الصناعي إحنا كنا بنتفرج على برومو القناة قبل ما تفتح لمدة ٢٤ ساعة على مدار الـ ٧ أيام، واللي كان بيغير القناة يخرج من البيت

أرفض المساس بقناة الزمالك.

القناة دي صوتنا... حياتنا... مش هنسمح أن حد يرجعنا لسنين فاتت تاتي. 
ابدا... هنحافظ...هندافع.. هنعمل اي شئ شرعي عشان نجمي النادي ومكتسابته وقناته وحقوقه
ده ميثاق شرف كل زمالكاوي.


وقال الإعلامي هانى حتحوت، إن الجهاز الإداري للزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور، قرر توقيع غرامة مالية على الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ،  خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الزمالك، قررت معاقبة فرجاني ساسي، بعد غياب اللاعب التونسي عن تدريبات فريقه اليوم وأمس، دون الحصول على إذن من مسئولي النادي الأبيض.

وأوضح حتحوت، أن إدارة الزمالك قررت إحالة فرجاني ساسي للتحقيق، للتأكد من حقيقة تعمده الحصول على الكارت الأحمر في مواجهة المصري البورسعيدي، وغيابه عن مواجهة سموحة حتى يتمكن من السفر مبكرا لتونس والانضمام لقائمة منتخب بلاده.

ويواجه فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك عقوبة مغلظة بعد واقعة طرده من مباراة المصري أمس الخميس والتى انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد.

 
كان اتحاد الكرة قد قرر إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.

ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا.

أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده فى الدقيقة 36.
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