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أخبار البلد

بينهم 19 من ذوي الهمم.. تعيين 1540 شابا واستخراج 1144 ترخيصا بمزاولة حرفة بالقليوبية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:58 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 1540 شابا ، بينهم 19 من ذوي الهمم، منهم 8 أناثًا و11 ذكورًا، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 5040 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل ، فضلًا عن توفير 468 فرصة عمل.

وأوضحت مدير المديرية إيمان السيد،أن التقرير الشهري المقدم للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي ، تضمن قيام المديرية بإجراء قياس مستوى مهارة 1192 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1144 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 3 شهادات  قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج ، و 6 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وأضافت أن المديرية قامت بصرف منحًا لرعاية العمالة غير المنتظمة من المسجلين بالمديرية ، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه  24 ألف جنيه   لـ 8 عمال لرعايتهم صحيًا وإجتماعيًا ، بالإضافة إلى تسجيل 35 عاملا غير منتظم جديد ليصبح إجمالى ما تم تسجيله على المنظومة 190 ألف 109 عمال .

كما قامت  المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل بالتفتيش على 787 منشأة دوريا ، وأسفر عن تحرير 206 محضرا ، وإجراء التفتيش على 658 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 171 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 206 شكوى تم تسوية 14 منها وديا، وإحالة 91  للقضاء ، وحفظ 7 شكاوى ، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة .

وقالت مدير المديرية : إنه تم فض إضراب وإعتصام لمجموعة من العاملين بشركة "تى لاند سي" ، ومجموعة شركات "كريازي" وتم عودة العاملين لعملهم مرة أخري بعد تحقيق مطالبهم، وذلك عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .




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