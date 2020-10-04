بينهم 19 من ذوي الهمم.. تعيين 1540 شابا واستخراج 1144 ترخيصا بمزاولة حرفة بالقليوبية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 1540 شابا ، بينهم 19 من ذوي الهمم، منهم 8 أناثًا و11 ذكورًا، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 5040 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل ، فضلًا عن توفير 468 فرصة عمل.





وأوضحت مدير المديرية إيمان السيد،أن التقرير الشهري المقدم للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي ، تضمن قيام المديرية بإجراء قياس مستوى مهارة 1192 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1144 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج ، و 6 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.





وأضافت أن المديرية قامت بصرف منحًا لرعاية العمالة غير المنتظمة من المسجلين بالمديرية ، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 24 ألف جنيه لـ 8 عمال لرعايتهم صحيًا وإجتماعيًا ، بالإضافة إلى تسجيل 35 عاملا غير منتظم جديد ليصبح إجمالى ما تم تسجيله على المنظومة 190 ألف 109 عمال .





كما قامت المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل بالتفتيش على 787 منشأة دوريا ، وأسفر عن تحرير 206 محضرا ، وإجراء التفتيش على 658 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 171 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 206 شكوى تم تسوية 14 منها وديا، وإحالة 91 للقضاء ، وحفظ 7 شكاوى ، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة .





وقالت مدير المديرية : إنه تم فض إضراب وإعتصام لمجموعة من العاملين بشركة "تى لاند سي" ، ومجموعة شركات "كريازي" وتم عودة العاملين لعملهم مرة أخري بعد تحقيق مطالبهم، وذلك عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .















