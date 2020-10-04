يمارس مهامه الرئاسية.. البيت الأبيض يؤكد استمرار تحسن الوضع الصحي لترامب

أكد البيت الأبيض أن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في التحسن، وقد حقق تقدما حقيقيا منذ تشخيصه.







وذكر بيان البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، الأحد - أن ترامب انتهى من جرعته الثانية من "ريمديسيفير" دون مضاعفات، موضحا أنه لا يزال دون حمى ودون الأكسجين الإضافي وبمستوى تشبع بين 96 و98% طوال اليوم.