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أخبار العالم

يمارس مهامه الرئاسية.. البيت الأبيض يؤكد استمرار تحسن الوضع الصحي لترامب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد البيت الأبيض أن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في التحسن، وقد حقق تقدما حقيقيا منذ تشخيصه.


وذكر بيان البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، الأحد - أن ترامب انتهى من جرعته الثانية من "ريمديسيفير" دون مضاعفات، موضحا أنه لا يزال دون حمى ودون الأكسجين الإضافي وبمستوى تشبع بين 96 و98% طوال اليوم.


وأضاف أن "ترامب أمضى معظم وقته بالقيام بالعمل، وكان مستيقظا ويتحرك في الجناح الطبي دون صعوبة"، مشيرا إلى أنه وحتى انتهاء الوضع الراهن للرئيس "يبقى الفريق متفائلا بحذر".


وأوضح أن "خطة اليوم هي متابعة الملاحظة بين جرعات ريمديسيفير، ومراقبة حالته السريرية عن كثب، خلال الدعم الكامل لقيامه بالواجبات الرئاسية".


كان ترامب حرص على طمأنة الشعب الأمريكي على صحته، وذلك بتغريدات ومقطع فيديو، قام بنشرها جميعا عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "كنت قد وصلت إلى المستشفى وأنا متعب والآن أشعر بتحسن كبير".
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