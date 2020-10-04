المجلس الأعلى للجامعات في ضيافة جامعة الفيوم الشهر القادم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وافق على عقد اجتماعه المقرر لشهر نوفمبر 2020 في رحاب جامعة الفيوم.





أضاف شديد أن ذلك يأتي تقديرًا لدور جامعة الفيوم الواضح والمستمر في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر من خلال العديد من المحاور سواء عملية التعليم والتعلم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح بعض المنشآت التعليمية الجديدة التي تنضم إلى منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.





وتتقدم أسرة جامعة الفيوم بكل الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة الأفاضل المحترمين رؤساء الجامعات لموافقتهم على عقد ذلك الاجتماع في رحاب جامعة الفيوم.



