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تعليم

المجلس الأعلى للجامعات في ضيافة جامعة الفيوم الشهر القادم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وافق على عقد اجتماعه المقرر لشهر نوفمبر 2020 في رحاب جامعة الفيوم.

أضاف شديد أن ذلك يأتي تقديرًا لدور جامعة الفيوم الواضح والمستمر في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر من خلال العديد من المحاور سواء عملية التعليم والتعلم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح بعض المنشآت التعليمية الجديدة التي تنضم إلى منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وتتقدم أسرة جامعة الفيوم بكل الشكر والتقدير إلى  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة الأفاضل المحترمين رؤساء الجامعات لموافقتهم على عقد ذلك الاجتماع في رحاب جامعة الفيوم.

وقدَّم مجلس جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بجلسته رقم (176) لسنة 2020 التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم التهنئة إلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى جموع الشعب المصري كافة، بمناسبة حلول الذكرى الـ(47) لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة الأبية.

وكان الآلاف من أهالي الفيوم خرجوا أمس، الجمعة، للاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيد اليوم اعتبارًا من الساعة الـ 5 مساء، ميدان السواقي ( قارون ).


وشهد الميدان ملحمة وطنية من أهالى محافظة الفيوم ، وشدا بعض المطربين بالأغانى الوطنية.

ووجهت الدعوة عامة لجميع أهالى محافظة الفيوم للمشاركة فى هذا الاحتفال الكبير الذي سيحضره جميع فئات المجتمع الفيومي، للمشاركة فى  الاحتفال بهذه الملحمة الوطنية للذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيد.

كما شارك جميع أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم والأمانات النوعية بالمراكز والقرى فى الاحتفالات، بمسيرات حب  يحملون أعلام مصر ، وأيضا ستشارك بعض الخيول العربية  بمحافظة الفيوم فى هذه الاحتفالات.
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