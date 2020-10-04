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ثقافة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة القليوبية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وعُقد بنادي أدب بيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بمشاركة شعراء النادي.

بدأت بقصيدة "غدر الأحبة" لمختار المير، و"حكاية أتنين" لمحمود القصبي، ثم قصيدة "الوصية" لولاء عدنان، و"توب المواجيع" لمنى الغريب.

كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية شعرية أدارها الشاعر بهجت الدقميري، بحضور شعراء النادي، بدأت بمقتطفات شعرية لإبراهيم السمري، ثم قصيدة "ذاكرة غير مأهولة" ليسري عبدالسلام، وأختتمت بقصيدة "قبضة من اثرها" لنشأت النادي.

وعُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية أدبية، أدارها الشاعر محمود البراد، بحضور عددًا من أعضاء نادى الأدب، بدأت بمحاضرة للكاتب الصحفي محمد الحلواني، تحدث فيها عن ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، أعقبها مناقشة لعدد من الأعمال الأدبية ومنها قصيدة "موال" لإبراهيم حافظ، وقصيدة "صراع ذاتي" لعصام رمضان، ثم قصيدة "دلوقتي هغني" لتهاني علي، وقصيدة "علي الهتاف" لمحمود البراد، وقصيدة "القلب بيعشق" لنجلاء عزت، وعلى هامش الأمسية تم استعراض عدد من اللوحات الفنية للفنان التشكيلي عادل حنين.

وفي إطار الاحتفال بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣م، عرض بقصر ثقافة بنها فيلم تسجيلي خاص بهذه المناسبة، كما نظم قصر ثقافة كفر شكر، ورشة رسم للأطفال معبرة عن هذا الانتصار المجيد.

جاء ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمواقعها المختلفة بمحافظات مصر، لنشر المعرفة ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية.
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