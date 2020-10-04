مذكرة تفاهم بين جامعة بني سويف والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

وأكد الدكتور منصور، أن المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا هو منظمة إقليمية متخصصة ومستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التعاون بين الطرفين سيشمل مجالات تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية للاستشعار من بعد، وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، ودراسة البيئة الطبيعية وعلوم الفلك، والاتصالات ونظم الملاحة الفضائية، ورصد ومراقبة التغيرات المناخية، ونظم تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومنح الدرجات العلمية والنشر في المجلات العلمية للطرفين.

اقرأ أيضا:

من جانب آخر واصلت اللجنة المُشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات زيارتها لجامعة بنى سويف لليوم الثاني على التوالي وذلك لوضع تصور (road map) لجامعة بني سويف الذكية، بحضور الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات وأعضاء اللجنة.





وقال رئيس الجامعة إن اليوم الثاني يشهد دراسة اللجنة للتصنيف الدولي الخاص بجامعة بنى سويف ووسائل التحسين والتقدم في التصنيف لتحقيق تنافس على مستوى الجامعات المصرية والدولية بالإضافة إلى تطرق اللجنة في إحدى الجلسات الى إجراء العمل الخاص باستقبال الطلاب بدء من التنسيق حتى التسكين بالكليات.



