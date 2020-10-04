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تعليم

مذكرة تفاهم بين جامعة بني سويف والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
مجلس جامعة بنى سويف
مجلس جامعة بنى سويف
محمد عبدالحليم
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على مقترح مذكرة التفاهم بين جامعة بني سويف والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا / الأمم المتحدة، جاء ذلك في الجلسة رقم 188 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور، أن المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا هو منظمة إقليمية متخصصة ومستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التعاون بين الطرفين سيشمل مجالات تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية للاستشعار من بعد،  وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، ودراسة البيئة الطبيعية وعلوم الفلك، والاتصالات ونظم الملاحة الفضائية، ورصد ومراقبة التغيرات المناخية، ونظم تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومنح الدرجات العلمية والنشر في المجلات العلمية للطرفين. 

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من جانب آخر واصلت اللجنة المُشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات زيارتها لجامعة بنى سويف لليوم الثاني على التوالي وذلك لوضع تصور (road map) لجامعة بني سويف الذكية، بحضور الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس الجامعة إن اليوم الثاني يشهد دراسة اللجنة للتصنيف الدولي الخاص بجامعة بنى سويف ووسائل التحسين والتقدم في التصنيف لتحقيق تنافس على مستوى الجامعات المصرية والدولية بالإضافة إلى تطرق اللجنة في إحدى الجلسات الى إجراء العمل الخاص باستقبال الطلاب بدء من التنسيق حتى التسكين بالكليات.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة حصلت  في تصنيف شنغهاى الصيني (ARWU) والذى يعد  التصنيف الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده  كليا على البحث العلمي ومؤشراته ، حيث حصلت الجامعة في العلوم البيطرية على الترتيب 151-200 على العالم، وعلى الترتيب 2-6 على مستوى الجامعات المصرية، ومما يعتبر تقدم ملحوظ في العلوم البيطرية عن العام الماضي بتقدم اكثر من 100 رتبة، وحصلت الجامعة في تصنيف  US News  على المرتبة 951 عالميًا، والترتيب 26 إفريقيا، والسابع محليًا .
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