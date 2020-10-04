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حوادث

الدم بقى مياه.. يقتل شقيقه المريض نفسيا بالشرقية بمساعدة والدتهما

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
جثة
جثة
محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس ، اليوم، من ضبط شاب ووالدته على خلفية قتلهما شقيقه بمساعدة أمه، لحدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة بينهما، وتم إحالتهما إلى نيابة بلبيس وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس بقيام شاب بقتل شقيقه بحى الزهور بندر بلبيس.


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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وتبين من التحريات العثور على جثة "أحمد ح م م" 34 سنة خراط إثر مصابا بطعنة بالسكين.

 

وكشفت التحريات أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي وسبق علاجه بمستشفى العزازى بأبوحماد، وبالأمس حدثت بينه وبين والدته  "حنان س " ربة منزل، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وحاول التعدى عليها بالضرب فتدخل شقيقه "محمد"  للدفاع عنها، وحدثت بينهم المشاجرة التى أودت بحياة المجنى عليه.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأم ونجلها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس وتم إخطار النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بعقار مكون من عدة طوابق، دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل مكون من عدة طوابق بشارع عبد العزيز دائرة مركز أبوكبير.

 

وتبين من التحريات نشوب حريق بمنزل مكون من عدة طوابق، ملك أحد الأطباء، بسبب ماس كهربائي، وتم الدفع قوات الحماية المدنية بسيارتين وتم السيطرة على الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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