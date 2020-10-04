افتتاح 6 مساجد في شمال سيناء بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر



وأكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، أثناء تفقده مسجد عمرو بن العاص في حي المساعيد بالعريش، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد المسجد بتكاليف وصلت إلى 3 ملايين جنيه.





وأشار إلى أنه تم تجهيزه وإعداده للافتتاح يوم الجمعة المقبل وأداء صلاة الجمعة به، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



ولفت إلى أنه سيتم افتتاح 6 مساجد أخرى فى مدينتى العريش وبئر العبد ، وأنه تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 79 مسجدًا بشمال سيناء خلال السنوات الماضية بتكاليف بلغت نحو 70 مليون جنيه.. من بينها :



كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 24 مسجدا على مستوى مختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة بلغت 69 مليونا و306 آلاف و693 جنيها.. بخلاف ما تم صرفه من صندوق عمارة المساجد كإعانات بتكلفة بلغت 600 ألف جنيه، و صيانة وترميم عدد 54 مسجدا على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 11 مليون و 515 ألفا و101 جنيه.



ولفت الخولى إلى أن افتتاح المسجد ضمن عدد من المشروعات التي تم تنفيذها فى شتى القطاعات التنموية بمختلف مدن شمال سيناء خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.



رافق نائب المحافظ ، المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، وعيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، وأسامة ابراهيم رئيس حي المساعيد، .

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كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 24 مسجدا على مستوى مختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة بلغت 69 مليونا و306 آلاف و693 جنيها.. بخلاف ما تم صرفه من صندوق عمارة المساجد كإعانات بتكلفة بلغت 600 ألف جنيه، و صيانة وترميم عدد 54 مسجدا على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 11 مليون و 515 ألفا و101 جنيه.ولفت الخولى إلى أن افتتاح المسجد ضمن عدد من المشروعات التي تم تنفيذها فى شتى القطاعات التنموية بمختلف مدن شمال سيناء خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.رافق نائب المحافظ ، المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، وعيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، وأسامة ابراهيم رئيس حي المساعيد، .اقرأ ايضا :