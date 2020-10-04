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فن

تعرف على الموعد الجديد لطرح فيلم جيمس بوند No time to die

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:57 ص
دانيال كريج
دانيال كريج
شروق ابراهيم
واجه الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند  "no time to die" شبح التأجيل مجددا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19. 


وقررت الشركة المنتجة للفيلم الذي يسجل رقم 25 ضمن سلسلة جيمس بوند، طرحه في السينمات في أبريل 2021 بدلا من شهر نوفمبر المقبل.


كما يشارك بالفيلم المنتظر بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.


ويدور الفيلم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.


مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكاديمية الأوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير.


كما دعا منتجو  No Time to die، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.


ويأتي ذلك بعد إعلان احتمالية حضور الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريج كيت ميدلتون العرض الخاص للفيلم في العاصمة البريطانية لندن.
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