محافظ الشرقية: تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضي الزراعية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية بمعاونة مركز شرطة صان الحجر ومدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بصان الحجر بإزالة مبنى بالطوب الأبيض على مساحة ٧٠ مترا بناحية قرية أبو عريضة، وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض.

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كما قامت الوحدة المحلية بسعود بإزالة حالة في المهد علي مساحة 175م 2 ، وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض، كما قامت الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بإزالة عدد 2 حالة على مساحة 160م2 وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية بالتصدى في المهد لحالة مباني بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر، وتمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تستمر قرارات الإزالة ضد المخالفين وإزالة أي تعديات في المهد وتطبيق القانون على الجميع.

كما أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق وتشميع ورشة لضبط زوايا السيارات بشارع الإنتاج بمدينة فاقوس لمخالفتها لإشتراطات السلامة والصحة المهنية.

أوضح المحافظ، أن قرار الغلق جاء بعد ورود شكوى من أهالي شارع الإنتاج من تضررهم من وجود ورشة لضبط زوايا السيارات داخل الكتلة السكنية، مما يُسبب إحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء ضياء أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه تم فصل التيار الكهربي عن الورشة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار أكثر من قرار لغلق وتشميع الورشة المذكورة، وقام صاحبها بفض الشمع أكثر من مرة دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وتم إخطار كلا من شبكة الكهرباء بفصل التيار الكهربي وشبكة مياه الشرب، وتم إخطار جهات التفتيش لمتابعة فض الشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.