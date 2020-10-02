إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

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و قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مركز الشرطة بتنفيذ حملة لإزالة التعديات الواقعة علي الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بالزنكلون فتم تنفيذ إزالة كلية لسور بالدبش و تسليم الموقع لمهندس الجمعية الزراعية بالإصلاح الزراعي كما تم تنفيذ ٣ حالات إزالة لتعديات علي الأرض الزراعية فالتعدي الأولى بمساحة ١٧٥ متر والحالة الثانية ١٥٠متر والثالثه١٠٠متر بإجمالي ٤٢٥ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمرالأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين وإزالة أي تعديات في المهد وتطبيق القانون على الجميع.