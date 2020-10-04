فى أحدث ظهور.. هند عبد الحليم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ايوه بقا ايه القمر ده - مشاء الله - جمالككك

واحتفلت هند بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى وحضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات.



جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" .





الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.



