AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى أحدث ظهور.. هند عبد الحليم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
سيد احمد
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت هند عبد الحليم على الصورة قائلة: " Good morning ".

وحازت الصور على اعجاب كبير وجاءت التعليقات كالاتى : 

ايوه بقا ايه القمر ده - مشاء الله - جمالككك  

واحتفلت هند بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى وحضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى  وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات. 

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" . 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، "بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.

View this post on Instagram

Good morning 💗

A post shared by Hend Abdelhalim (@hendabdelhalimofficial) on

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. هند عبد الحليم في أحدث إطلالة لها

بإطلالة بيضاء.. هند عبد الحليم تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها

هند عبدالحليم وميرنا نور الدين في أحدث ظهور لهما.. صور

بالأحضان.. هند عبد الحليم في أحدث ظهور بصحبة زوجها

بـ مكياج جذاب.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ فستان أسود.. هند عبد الحليم تبرز جمالها بصورة سيلفي

ترشيحاتنا

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي

موسيماني يبحث عن انطلاقة مثالية مع الأهلي أمام المقاولون بـ الدوري

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

سورة قرآنية للوقاية من السحر.. اغتنمها

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة