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فن

بفستان أبيض.. نسرين طافش تهنئ العراق باليوم الوطني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
منار نور
هنأت الفنانة نسرين طافش الشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني العراقي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي فستانا أبيض بنقوش خضراء، وشعرها منسدلا على كتفيها، مع استخدام مكياج ناعم. 

وعلقت نسرين طافش علي الصورة قائلة: "أبارك لاصدقائي ومتابعيني من العراق الحبيب في #اليوم_الوطني_العراقي .. حمى الله بلاد الرافدين بلاد الاصالة والعراقة و الناس الحلوة .. و حمى الله بلادنا العربية و العالم اجمع ". 

وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر» الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

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