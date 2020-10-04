النزول بدرجات القبول بالتعليم الفنى في دمياط

وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة حسب محل إقامة ولى الأمر والتنسيق المُعلن لكل إدارة.





وأشار إلى أن القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية، أما فى حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولى الأمر عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية.





وأضاف أنه سيتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقه ولى الأمر بعد الحصول على موافقة التعليم الفنى وحسب التنسيق المُعلن، منوهًا أيضًا إلى أنه فى حالة رغبة الطالب بالالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفنى للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذى يرغب الالتحاق به على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المُعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة اذا سمحت الكثافة بذلك.





وتابع انه ستقبل نسبة ٤٪ من إجمالى الطلبة المتقدمين للصف الأول بالتعليم الثانوى المهنى الصناعى والزراعى من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسى " الإعدادية و الإعدادية الأزهرية" للحاصلين على مجموع مابين(١٤٠-١٦٠) درجة فى ضوء احتياجات كل نوعية وعلى حسب الإمكانيات المتاحة.





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