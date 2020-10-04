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ديني

حكم قطع الأشجار لتوسيع الطريق العام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:43 م
حكم قطع الأشجار لتوسيع
حكم قطع الأشجار لتوسيع الطريق العام
محمود ضاحي

ما حكم قطع الأشجار للتوسيع في الطريق العام.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضح الدكتو شوقي علام مفتي الجمهورية، أن قطع الأشجار وإزالتها لأجل التوسيع في الطرق العامة أمرٌ لا حرج فيه شرعًا ما دام الناس في حاجة إلى ذلك، وكان توسيعها أمرًا محققًا للمصلحة العامة، ويكون هذا بإذن الجهات المختصة. 

وفي سياق آخر قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يقضى حاجته فى الطريق العام دون أن يكون مستورًا فهذا يكون جمع بين سوأتين بأنه قضى حاجته فى الطريق العام ودون أن يكون مستورًا.

وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن قضاء الحاجة فى الطريق العام هو أمر مذموم شرعًا لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى الحديث الشريف (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ" قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ).
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