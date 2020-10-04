مانشستر يونايتد يهاجم توتنهام بـ أولد ترافورد

أعلن المدير الفني أولي جونار سولشاير عن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة توتنهام التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .





ويبحث المانيو عن ثاني انتصاراته في بطولة البريمييرليج هذا الموسم، حيث خاض الفريق.

حتى الآن مباراتين فقط خسر في الأولى على يد كريستال بالاس وفاز في المباراة الثانية على برايتون ويمتلك في رصيده 3 نقاط فقط .





وسيخوض اليونايتد مباراة اليوم بالتشكيل الآتي :





حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : وان بيساكا - بايلى - ماجواير - لوك شو

خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم : جرينوود - مارسيال - راشفورد



