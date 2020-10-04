رئيس حي وسط الإسكندرية يتفقد عددا من المدارس بنطاق الحي

تفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية ، اليوم الأحد، عددًا من المدارس لمختلف المراحل الدراسية بقسم باب شرق، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات الداخلية لهذه المدارس، وكذلك متابعة محيطها، لرصد وحل أي مشكلات تتعلق بالإشغالات والتعديات، ومستوي النظافة والتشجير، الكهرباء والإنارة.





واستهدفت الجولة المرور على ١١ مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وتم خلالها رصد عدد من المشكلات الداخلية المتعلقة بالمنازل المجاورة التي لها شبابيك تطل على الأفنية، حاجة بعض المدارس لترميمات وإصلاحات لبعض المباني ودورات المياه، بالإضافة الي رصد بعض الإشغالات والتعديات على أسوار بعض المدارس وبعض المشكلات المتعلقة بالنظافة والكهرباء وتقليم الأشجار.





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وتشكلت اللجنة التي قامت بالمرور على المدارس من معاون رئيس الحي للخدمات، وإدارات: شئون البيئة، مركز معلومات التنمية المحلية، إدارة إشغال الطريق، وإدارة المتابعة ومن منطقة وسط التعليمية إدارتي الاتصال السياسي والتخطيط والمتابعة، وجاري متابعة الجوالات للمرور على المدارس بقسمي محرم بك والعطارين، والعمل مستمر.









وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، دخول 21 مدرسة (إنشاءات جديدة وتوسعات) الخدمة لأول مرة العام الدراسى المقبل 2020 / 2021، موضحًا أن المدارس الـ٢١ تضم ٤١٧ فصلًا دراسيًا ويتم دخولها الخدمة بهدف تخفيض الكثافة الطلابية داخل الفصول، بدءا من العام الدراسي المقبل.



