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الديهي يفضح تناقض أبواق الإخوان.. ويؤكد: وباء أكثر من كورونا ..فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:25 م
نشات الديهي
نشات الديهي
إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان أشد خطورةً من وباء "كورونا"؛ لأن وباء الإخوان ظهر منذ 1928، ولم نجد لهم حتى الآن مصلًا.

وأضاف نشأت الديهي، أثناء تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، "من الضروري أن نفكر في كيفية القضاء ومواجهة هذا الإرهاب الأسود صاحب الفكر الضال الذي لم يتوقف عند حدود مكان أو رئيس، وهم يتمثلون في الجماعة الإرهابية".

وأوضح نشأت الديهي، أن الكلام الذي يُقال منهم الآن عن الرئيس السيسي والدولة هو نفس الكلام الذى قِيل عن الرئيس جمال عبد الناصر.

وتابع نشأت الديهي، أن وعي الأمة ووعي الشعوب هو الضمان الأساسي للانتصار على الأعداء، منوهًا بأن وعي الشعب لا غبار عليه.

وأكد نشأت الديهي، أن الإعلام الإخواني وقناة الجزيرة تتلاعب بعقول المشاهدين في كل شيء يتم بثه للناس ويتم بتخطيط فى استديوهات خاصة وتخيل للمشاهد أن ما يحدث مباشر. 

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