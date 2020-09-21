نشأت الديهي يكشف طريقة تلاعب إعلام الإخوان بعقول المشاهدين وتزييف الحقائق.. فيديو





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten أنني أجلس الآن داخل الإستديو ويظهر خلفي ما يجرى في تركيا هذا التوقيت وما يتم من مسيرات ومظاهرات داخل تركيا وأنا موجود في القاهرة.





وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أنه يتم استخدام "الكروما" من أجل القيام بهذه المشاهد مؤكدا أن المشاهد قد ينخدع ويعتقد أن ما يحدث فى التوقيت الحالي وهو ما يكون ليس صحيحا.





وأشار الديهي إلى أن الإعلام الإخواني وقناة الجزيرة تتلاعب بعقول المشاهدين في كل شئ يتم بثه للناس ويتم بتخطيط فى استديوهات خاصة وتخيل للمشاهد أن ما يحدث مباشر.

أكد الإعلامي نشات الديهي أنه عندما يجلس في الاستديو من الممكن أن يظهر وكأنه في وسط مظاهرة في أي مكان وأرفع أي لافتة وأكتب عليها "يسقط أردوغان أو يسقط تميم" ومن خلالها يتم خداع عدد كبير من الناس الذين يكون لديهم تخيل أنني في مظاهرة حقيقية وليس أستديو.