هاشتاج العرب خط أحمر يا أردوغان يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العرب_خط_احمر_يا_اردوغان بعد تصريحاته المهدده لدول الخليج.





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏العرب كلها صف واحد ويد وحده ضد هذا السفاح قاتل الاطفال والنساء وقاطع الرقاب وظالم العباد وسارق الاموال وزارع الفتنه تهديد واعلان حرب صريحه بحاجه لترتيب الاوراق ضده وضد سياساته واطماعه في الخليج #العرب_خط_احمر_يا_اردوغان" و "‏العثمانيين لم يجلبوا للعرب سوا الاميه والخراب وتدمير بلداننا العثمانيين لم يكونوا يهتمون سوا باسطنبول وياخذون المهندسين والاطباء من كل انحاء البلدان العربيه ويتركونها من غير اي اهتمام

‎#اردوغان ليس بمختلف عنهم فهو يريد اعاده ذلك الاستعمار ".





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وقال أخرون" ‏‎#العرب_خط_احمر_يا_اردوغان قسمًا بالله مصخره هالخبل بعيدًا عن أنك ما احترمت نفسك كرئيس ومخلي خطاب تعزيه ترميه فيه كلام على دول ثانيه ... مين الخبل اللي أقنعه بهالفكره وخلاه يتكلم فيهامن زود الغل والحقد على الدول العربية و الخليج خاصه مب قادر يكتم بصدره يعله المرض " و" ‏‎#العرب_خط_احمر_يا_اردوغان

دعم تركيا للجماعات الارهابيه في ليبيا وسوريا وشمال العراق دليل على ان ‎#أردوغان يملك مطامع في الدول العربية ويحاول انه يزعزع امنها لنهب ثرواتها ولابد من وقفه صارمه ضد هذا النظام التوسعي والي يطمح لإرجاع عهد الدولة العثمانية اللي تاريخها اسود من الجرائم ".





واضاف اخرون" ‏‎#العرب_خط_أحمر_يا_أردوغان