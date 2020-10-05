لقاء الخميسي تبهر متابعيها بفستان أسود

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت فى الفيديو وهي تستعرض جمالها بفستان أسود من احدى اطلالتها من مهرجان القاهره السينمائي.

وكتبت معلقه على الفيديو:" لقد وقعت فى الحب مع قطعه الفن ".

ونال الفيديو اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى:

قمر بجد

حلو بجد الفستان

برنسيسه كالعاده





وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.





سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.