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اقتصاد

تعرف على جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
احمد قطب - ايهاب عيد
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، جلسة بداية  الأسبوع، على تباين بكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.788 مليار جنيه.

وأوضحت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد ارتفع اليوم في جلسة بداية الاسبوع  مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11071 نقطة.

وتابعت رمسيس تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2014 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس ان   جلسات شهر سبتمبر شهدات بعض الأحداث المؤثرة علي أداء البورصة خلال الشهر ومنها صفقة النيل لحليج الاقطان التي سوف يكون لها مردود جيد خلال جلسات شهر أكتوبر بسبب  اضافة سيولة يمكن أن تستخدم في العديد من الأسهم وترفع من عدد المتداولين في البورصة .

وتابعت رمسيس انخفاض أسعار الغاز بالنسبة للمصانع كان له مردود علي السوق لأنه سوف يضيف ميزة تنافسية للشركات كثيفة الاستخدام للغاز لان يوجد الكثير من الأسهم المقيدة في القطاع الصناعي وتعمل بالغاز  يمكنها أن تصل الي مستويات سعرية جديدة يمكن أن تكون لم تراها هذه الأسهم من قبل .
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