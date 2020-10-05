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رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر والقنوات الناقلة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الاثنين مباراة فريق الزمالك امام سموحة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر باستاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء اليوم وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت". 

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادا للقاء سموحة المرتقب .

واختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء امس بالإسماعيلية بعدما فضل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق خوض التدريب الختامي بالإسماعيلية.

وهذا  بعدما خاض الفريق تدريبه الأساسي بالأمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بالنادي.

ويغيب عن الفريق الأبيض في مباراة اليوم كل من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي  للانضمام لمنتخبي تونس والمغرب بخلاف محمد عبد الشافي للإصابة .
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