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سيارات

احذر ارتداء الجاكيت أثناء القيادة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
حزام الامان
حزام الامان
أماني نوار
من المعروف أن جميعنا معرضون لارتكاب حوادث السير أوالوقوع بها، أو حتى تعطل السيارة بشكل مفاجئ فعالم السيارات ملئ بالمخاطر التي قد نواجهها في حياتنا اليومية.

وفي هذا التقرير نقدم معلومات هامة من الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامتك.

أكدت دراسة جديدة تحذر من ارتداء سترة سميكة أثناء القيادة ، وذلك حرصا على تأثير حزام الامان في الحفاظ على سلامتك، والسبب أن الدور الكامل لحزام الامان يتحقق بحالة التصاقة بجسد السائق ، وذلك يخفف من فعاليته من عند ارتداء السترة السميكة ، ويلاحظ أن حزام الامان يجب أن يكون محكم في حوض وبطن السائق تحت طائلة انزلاقه إلى الاسفل في حالة الحادث القوى .


وإذا كنت تشعر بالبرد يمكنك خلع السترة السميكة داخل السيارة ، وتشغيل مكيف الهواء الساخن للشعور بالدفئ ، ولمن لا يرغب بخلع السترة أثناء القيادة ، وذلك برفع الطرفين السفليين للسترة قليلا من أجل احكام الحزام .


يساهم أيضا حزام الأمان في الحفاظ على منطقة الكتف والحوض أثناء التصادم ، وعلى مساحة واسعة من الجسم.

 في حال توقف السيارة بشكل مفاجئ أو حين تعرضت السيارة للاصطدام بسيارة أخرى يساعد الجسم على التباطؤ ، حيث أن أهم عامل لحدوث الضرر هو التغيير المفاجئ في السرعة ، وتساعد أحزمة الأمان أيضا على إطالة الوقت الذي يستغرقه الشخص للتباطؤ عند وقوع حادث التصادم.

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