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رياضة

اليوم الأخير من الميركاتو.. ديباي يتفق على الانتقال لـ برشلونة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
ممفيس ديباي
ممفيس ديباي
إسماعيل محمود
تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو: 

أتم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي، على الانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأكد البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لفريق ليون بأن ممفيس ديباي توصل لـ اتفاق مع إدارة برشلونة وأنه لا يمكن إخفاء ذلك الأمر.

وأكد جونينيو أنه لا يعرف مصير ديباي حتى الآن فهو من الممكن أن يبقى رغم أنه وبنسبة كبيرة صار قريبًا من الانتقال لـ برشلونة.

ومن المحتمل أن تقدر صفقة انتقال ديباي لـ برشلونة بأكثر من 20 مليون يورو لتدعيم خط هجوم البارسا.
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