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فن

صباحكم جميل.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بإطلالة مميزة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
ندى فكري
نشرت الفنانة سمية الخشاب صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.
 
و علقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة :" صباحكم جميل "

و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
- قمر يا سمية
- شكلك يجنن
- بنحبك اوووي

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تشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.
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