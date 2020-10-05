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رياضة

بجمال لافت.. زوجة محمد زيدان تشعل السوشيال ميديا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
منار نور
نشر محمد زيدان صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت زوجة محمد زيدان في الصورة خلال إحد الحفلاتى، بجمال لافت، وملامح أنوثية.

واعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمالها.
 
وكان صرح محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق لبرنامج "ملعب أون تايم": "عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والداي بالسماح لي باللعب في أوروبا".

ثم أضاف: "وبالفعل سافرت إلى الدنمارك وحاولت الانضمام لنادي كوبنهاجن هناك لكن لم تسنح لي الفرصة ثم انتقلت لفريق هاو ثم انتقلت للفريق الثاني لكوبنهاجن.. وعملت في مطعم بيتزا في تلك الفترة".
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