شركة ds تمدد فترة الضمان على سياراتها في مصر

اعلنت شركة سيارات DS الفاخرة الفرنسية في مصر عن مد فترة الضمان على سياراتها في مصر علي خطي باقي الشركات في مصر في الفترة الأخيرة التي قامت بمد فترة الضمان على سياراتها 5 سنوات.





و قالت الشركة أنها مدت الضمان على كل سياراتها موديلات 2021 في مصر لخمس سنوات أو 150 ألف كم ايهما اقرب .









سيتروين طرحت موديلات 2021 الجديدة من DS 7 بشكل رسمي في مصر وهي السيارة التي تنتمي لفئة الكروس باك تعتبر سيارات سيتروين ds من أفخم ما ينتج العملاق الفرنسي . جدير بالذكر ان





مواصفات ds 7

تأتي السيارة ds 7 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وتعمل بنظام الجر الأمامي ولمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من 6 سرعات .





تستطيع السيارة ds 7 أن تتسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9.3 ثانية و تستهلك 5.8 لتر بنزين لكل 100 كم و تصل سرعتها القصوى حتس 227 كم في الساعة .

سعر ds 7 في مصر

تباع السيارة ds 7 في مصر بسعر 598.000 جنيه لأول فئة و 660.000 جنيه لثاني فئة و 700.000 جنيه لثالث فئة و 760.000 جنيه لرابع فئة و 850.000 جنيه لأعلي فئة.



