AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شركة ds تمدد فترة الضمان على سياراتها في مصر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:01 م
سيتروين ds
سيتروين ds
اشرف عطية
اعلنت شركة سيارات DS الفاخرة الفرنسية في مصر عن مد فترة الضمان على سياراتها في مصر علي خطي باقي الشركات في مصر في الفترة الأخيرة التي قامت بمد فترة الضمان على سياراتها 5 سنوات.

 و قالت الشركة أنها مدت الضمان على كل سياراتها موديلات 2021 في مصر لخمس سنوات أو 150 ألف كم ايهما اقرب . 


جدير بالذكر ان  سيتروين طرحت موديلات 2021 الجديدة من DS 7 بشكل رسمي في مصر وهي السيارة التي تنتمي لفئة الكروس باك تعتبر سيارات سيتروين ds من أفخم ما ينتج العملاق الفرنسي

مواصفات ds 7 
تأتي السيارة ds 7 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وتعمل بنظام الجر الأمامي ولمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من 6 سرعات . 

تستطيع السيارة ds 7 أن تتسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9.3 ثانية و تستهلك 5.8 لتر بنزين لكل 100 كم و تصل سرعتها القصوى حتس 227 كم في الساعة . 
 
سعر ds 7 في مصر 

تباع السيارة ds 7 في مصر بسعر 598.000 جنيه لأول فئة و 660.000 جنيه لثاني فئة و 700.000 جنيه لثالث فئة و 760.000 جنيه لرابع فئة و 850.000 جنيه لأعلي فئة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا .. طرح سيارات ds 7 موديل 2021 في مصر.. صور

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

مواصفات واسعار أودي Audi A4 اليوم في مصر .. صور

سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

شاهد.. صور تجسسية جديدة للسيارة جيب كومباس 2022 jeep compass

ترشيحاتنا

بعد سفرهم لتركيا لتبييض الأسنان.. وفاة شاب والثاني في غيبوبة والثالث فقد النطق

ناد سويسري يخطط لخطف فايلر قبل التعاقد مع بيراميدز.. تفاصيل

بعد 6 سنوات انفصال عن المطربة ساندي.. المنتج حسام بدران يعلن عن زواجه

السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أخبار الرياضة| فرج عامر يثير الجدل.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور.. الخطيب يجتمع بـ موسيماني لحسم الصفقات الجديدة

اسرع علاج لالام الحلق .. أدوية وحلول منزلية

AdvertisementS

دعاني لمنزله وتحرش بي جنسيا.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

تسرب غاز أم ماس كهربائي| تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عروسي الجنة بعد 24 ساعة زفاف بالشرقية

وزير التعليم يكشف تفاصيل إعفاء 10 ملايين طالب من المصروفات المدرسية

عزل مرتضى منصور .. سر تمسك الأولمبية بانتخاب رئيس جديد لـ الزمالك قبل نهاية أكتوبر

بعد إيقافه 4 سنوات.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

ناد سويسري يخطط لخطف فايلر قبل التعاقد مع بيراميدز.. تفاصيل

وفاة لاعب القناة الناشئ مروان محمود والنادي يعلن الحداد 3 أيام

الغيرة القاتلة.. عريس يضرب عروسه حتى الموت أمام معازيم حفل الزفاف

أخبار الرياضة| فرج عامر يثير الجدل.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور.. الخطيب يجتمع بـ موسيماني لحسم الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الإساءة إلى خروفها .. مزارعة تشنق نفسها في غابة

إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر

في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه