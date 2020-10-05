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أخبار العالم

لا يوجد حل عسكري.. الناتو يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار فورا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:21 م
الناتو يدعو أرمينيا
الناتو يدعو أرمينيا واذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار
دعاء أبوهشيمة
دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووفقا لـ "رويترز"، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أرمينيا واذربيجان على وقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، مع ارتفاع عدد القتلى في القتال الدائر في الإقليم الانفصالي الواقع في جنوب القوقاز.

وقال ستولتنبرج، خلال زيارة إلى تركيا: "من المهم للغاية أن ننقل رسالة شديدة الوضوح إلى جميع الأطراف بأن عليهم وقف القتال على الفور، وبأننا ينبغي أن ندعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي من خلال التفاوض".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لا يوجد حل عسكري".

 تجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان 27 سبتمبر الماضي على خط التماس في إقليم ناجورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وقد بدأ الصراع في المنطقة بدأ في فبراير 1988، حين أعلنت منطقة قره باغ ذات الحكم الذاتي انفصالها عن إذربيجان  التابعة للاتحاد السوفيتي.

وتجري منذ عام 1992 مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وفقدت أذريجان خلال القتال عامي 1992 – 1994  السيطرة على منطقة الحكم الذاتي، إضافة إلى سبع مناطق مجاورة.
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