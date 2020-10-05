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فن

وقف عرض المسلسل التركي سراء وضراء لهذا السبب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:58 م
المسلسل التركي سراء
المسلسل التركي سراء وضراء
شروق ابراهيم
قررت شركة إنتاج مسلسل سراء وضراء انتهاء عرضه عقب الحلقة السادسة بسبب قلة نسبة المشاهدة في تركيا.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى ليلى تعمل منظمة أعراس وتجبرها الظروف على تنظيم عرس حبيبها الذي تركته على طاولة كتب الكتاب.

المسلسل من بطولة إلسين سانغو ، ياسمين كاي وألين ومحمد و أوزان دولوناي ،  وإخراج باريش إرتشين من تأليف بيلين كارامي أميتوغلو. 

وعلى صعيد آخر، تصدر مسلسلا أنت أطرق بابي وابنة السفير نسب المشاهدة في تركيا بشكل اسبوعي . 

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

أما مسلسل انت اطرق بابي تدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

وسيركان يعرض على ايدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.

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