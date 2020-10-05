كاش مايوه .. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

شاركت فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، من شرم الشيخ.
وعلقت على الصورة قائلة ""وأعتقد في نفسي يا له من عالم رائع." - لويس ارمسترونج.
وحرصت شقيقة هنا الزاهد بمشاركة متابعيها بصور من أجازتها الصيفية، حيث ظهرت مرتدية المايوه باللون الأصفر، وكاش مايوه باللون الأبيض بتصميم نصف كم وفوق الركبة، يحمل بعض النقوشات المطرزة البسيطة.
وتركت شقيقة هنا الزاهد خصلات شعرها الذهبي بطريقة عشوائية متطايرة مع الهواء يكشف عن جمال ملامحها الرقيقة، كما أعتمدت على الظهور بشكل جمالي طبيعي حيث تخلت عن وضع المكياج.
ولفتت شقيقة هنا الزاهد الأنظار بالتاتو الصغير على الكتف مما أثارت الجدل بعض الشئ، كما حملت في يديها نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة باللون الأسود.
واستكملت إطلالتها الصيفية بحقيبة مصيف باللون الأبيض وكبيرة الحجم.
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