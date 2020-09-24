شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

حرصت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت شقيقة هنا الزاهد في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميصا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مشكوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وأكملت شقيقة هنا الزاهد إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض، وارتدت نظارة شمس كبيرة الحجم باللون الأسود واتسمت بأنها متناسقة مع وجهها.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شقيقة هنا الزاهد على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



