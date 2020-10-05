نجل رئيس وزراء أرمينيا يتطوع للحرب ضد أذربيجان

تقدم نجل رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان ، بالتسجيل طوعا في الجيش الأرميني للخدمة في خط المواجهة وسط الهجمات الأذربيجانية المعادية.





وقال أشوت باشينيان، نجل رئيس الوزراء أرمينيا الذي تم تسريحه مؤخرًا من الخدمة الإلزامية في صيف 2020، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الآن للتو انضممت طواعية إلى الجيش في محطة التجمع المركزية".





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وأضاف وفقا للمنشور على حساباته: "إخواني في السلاح، أصدقائي، حان دورنا لتقديم خدماتنا لبلدنا".





وجاء إعلانه بعد وقت قصير من مطالبة رئيس الوزراء نيكول باشينيان للرجال الذين تم تسريحهم خلال العام الماضي بالانضمام إلى الجيش وسط معارك ضارية في أرتساخ.





وهناك تعبئة عامة سارية المفعول في أرمينيا منذ الأسبوع الماضي، ولكن الرجال الذين تم تسريحهم من الخدمة الإلزامية خلال العام الماضي لا يخضعون للتجنيد في أوقات التعبئة بموجب القانون، لذلك طلب رئيس الوزراء متطوعين.