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أخبار العالم

رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لمناقشة نشر قوات حفظ سلام روسية في كاراباخ

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
محمد عثمان
أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم السبت، عن استعداده لمناقشة نشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال باشينيان في تصريحات صحفية، إن "مثل هذه القضايا يمكن بحثها في سياق أوسع، في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق من اليوم، سقوط 10 قذائف داخل أراضيها جراء المعارك الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ.

وقال محافظ مدينة خدا آفرين شمال غرب إيران، علي أميري راد إن 10 قذائف على الأقل سقطت عصر اليوم السبت في مناطق غير مأهولة بالسكان في قريتي قلي بيكو وخلف بيكو دون وقوع خسائر.

وأعرب المسؤول الإيراني عن قلقه إزاء تجمع السكان على المناطق الحدودية لمشاهدة المعارك العسكرية على الطرف الآخر من الحدود.

من جانبه حذر سعيد خطيب زادة لمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،  من جر الحرب نحو الأراضي الإيرانية، بعد تقارير عن سقوط قذائف وصواريخ على قرى إيرانية حدودية.

وأكد أن إيران "لن تتحمل أي تجاوز على أراضيها، وإننا نوجه تحذيرا جادا إلى دولتي أذربيجان وأرمينيا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة". ودعا زادة إلى وقف المعارك وبدء محادثات جادة بين أذربيجان وأرمينيا.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط  أكثر من 35 قذيفة هاون داخل الأراضي الإيرانية منذ اندلاع الصراع العسكري في كاراباخ.

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